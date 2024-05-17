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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ВОЛОС серии "Dr.SANTE COCONUT HAIR" 200 мл - Львов (479954) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
Всего: упаковка (2)
86,35
Экономия: -7,76 грн
78,59 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
Всего: упаковка (1)
83,38
Экономия: -11,38 грн
72,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 105-А
Всего: упаковка (1)
93,99
Экономия: -15,06 грн
78,93 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 51
Всего: упаковка (1)
103,08
Экономия: -13,87 грн
89,21 грн
В других городах:
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Русская, 20
Всего: упаковка (1)
76,88
Экономия: -5,80 грн
71,08 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Шептицкого, 20
Всего: упаковка (2)
78,78
Экономия: -7,43 грн
71,35 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Торговица, 37-А
Всего: упаковка (1)
85,36
Экономия: -7,29 грн
78,07 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, просп. Бандеры Степана, 80
Всего: упаковка (1)
84,72
Экономия: -7,12 грн
77,60 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Киевская, 10-Б
Всего: упаковка (1)
84,09
Экономия: -5,52 грн
78,57 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Киевская, 9-А
Всего: упаковка (1)
77,86
Экономия: -6,78 грн
71,08 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Грушевского Президента, 19
Всего: упаковка (1)
82,36
Экономия: -11,67 грн
70,69 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Капушанская, 19
Всего: упаковка (2)
79,77
Экономия: -8,37 грн
71,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 3
Всего: упаковка (1)
79,54
Экономия: -8,14 грн
71,40 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Заречанская, 11
Всего: упаковка (1)
81,11
Экономия: -10,05 грн
71,06 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменец-Подольский, ул. Драгоманова, 14-А
Всего: упаковка (1)
75,44
Экономия: -4,36 грн
71,08 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Каменец-Подольский, ул. Князей Кориатовичей, 13
Всего: упаковка (1)
79,02
Экономия: -7,77 грн
71,25 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Сарны, ул. Широкая, 60
Всего: упаковка (1)
76,44
Экономия: -5,95 грн
70,49 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Звягель, ул. Шевченко, 49
Всего: упаковка (2)
91,33
Экономия: -13,55 грн
77,78 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, шоссе Хмельницкое, 75
Всего: упаковка (1)
104,93
Экономия: -18,69 грн
86,24 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, перек. 600-летия / Келецкая, 50/49
Всего: упаковка (1)
81,00
Экономия: -9,40 грн
71,60 грн