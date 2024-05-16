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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ВОЛОС серии "Dr.SANTE COCONUT HAIR" 200 мл - Киев (479954) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 47 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
Всего: упаковка (1)
83,70
Экономия: -8,71 грн
74,99 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Саксаганского, 117
Всего: упаковка (1)
103,55
Экономия: -11,08 грн
92,47 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16
Всего: упаковка (1)
84,60
Экономия: -13,10 грн
71,50 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
Всего: упаковка (1)
91,79
Экономия: -13,19 грн
78,60 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
84,65
Экономия: -6,58 грн
78,07 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Златоустовская, 55
Всего: упаковка (1)
86,59
Экономия: -13,20 грн
73,39 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 66
Всего: упаковка (1)
95,65
Экономия: -16,39 грн
79,26 грн
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Липковского Василия, 23
Всего: упаковка (1)
89,54
Экономия: -12,79 грн
76,75 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Деревлянская / Белорусская, 12/42
Всего: упаковка (1)
81,18
Экономия: -9,28 грн
71,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Соломенская, 14
Всего: упаковка (1)
80,67
Экономия: -10,01 грн
70,66 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пер. Ясиноватский, 10
Всего: упаковка (1)
104,54
Экономия: -10,39 грн
94,15 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Лобановского, 196
Всего: упаковка (1)
103,28
Экономия: -17,04 грн
86,24 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Архипенко Александра, 1/12
Всего: упаковка (1)
104,80
Экономия: -21,23 грн
83,57 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Чоколовский, 1
Всего: упаковка (1)
80,84
Экономия: -9,02 грн
71,82 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антонова Авиаконструктора, 43
Всего: упаковка (1)
87,59
Экономия: -8,91 грн
78,68 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Тихого Олексы / Гетмана Вадима, 40/16
Всего: упаковка (1)
103,80
Экономия: -8,36 грн
95,44 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Телиги Елены, 31/1
Всего: упаковка (1)
77,97
Экономия: -6,87 грн
71,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 10
Всего: упаковка (1)
89,73
Экономия: -10,87 грн
78,86 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Миколайчука Ивана, 13-А
Всего: упаковка (2)
92,74
Экономия: -10,99 грн
81,75 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Строителей / Гетмана Павла Полуботка, 38/14
Всего: упаковка (1)
83,19
Экономия: -10,98 грн
72,21 грн