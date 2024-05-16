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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ВОЛОС серии "Dr.SANTE COCONUT HAIR" 200 мл - Харьков (479954) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Полтава, ул. Небесной Сотни, 15/32
Всего: упаковка (1)
82,18
Экономия: -11,47 грн
70,71 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 29
Всего: упаковка (1)
81,64
Экономия: -10,70 грн
70,94 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Зеньковская, 4-Д
Всего: упаковка (2)
82,18
Экономия: -8,63 грн
73,55 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Грушевского Михаила, 2-Б
Всего: упаковка (1)
81,58
Экономия: -9,06 грн
72,52 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Алмазная, 5
Всего: упаковка (1)
83,44
Экономия: -7,52 грн
75,92 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Великотырновская, 35/2
Всего: упаковка (1)
82,82
Экономия: -8,64 грн
74,18 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Мазепы Ивана, 49
Всего: упаковка (1)
83,14
Экономия: -7,22 грн
75,92 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Сумы, ул. Харьковская, 36/1
Всего: упаковка (1)
91,17
Экономия: -12,09 грн
79,08 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, просп. Лушпы Михаила, 23
Всего: упаковка (1)
82,35
Экономия: -8,19 грн
74,16 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Героев Украины, 2-В
Всего: упаковка (1)
87,22
Экономия: -15,72 грн
71,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Центральная, 45-Д
Всего: упаковка (1)
86,53
Экономия: -10,52 грн
76,01 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Западнодонбасская, 3-А
Всего: упаковка (1)
104,52
Экономия: -9,87 грн
94,65 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 46
Всего: упаковка (1)
74,95
Экономия: -2,49 грн
72,46 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Миргород, ул. Гоголя, 114
Всего: упаковка (2)
82,01
Экономия: -6,80 грн
75,21 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 92
Всего: упаковка (1)
73,35
Экономия: -2,27 грн
71,08 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Каменское, бульв. Строителей, 19-А/2
Всего: упаковка (1)
79,18
Экономия: -6,80 грн
72,38 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ж/м Тополь-2, 28
Всего: упаковка (1)
76,22
Экономия: -3,76 грн
72,46 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, ул. Каштанов, 2/22
Всего: упаковка (2)
85,92
Экономия: -14,50 грн
71,42 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Ромны, ул. Соборная, 6
Всего: упаковка (2)
81,36
Экономия: -9,77 грн
71,59 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, просп. Свободы, 47
Всего: упаковка (1)
89,86
Экономия: -8,51 грн
81,35 грн