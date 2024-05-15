Все аптеки Украины
Косметические средстваСредства по уходу за волосами и ногтямиДополнительные средства по уходу за волосамиСредства по уходу за волосами (маски, бальзамы, кондиционеры)БАЛЬЗАМ ДЛЯ ВОЛОС серии "Dr.SANTE COCONUT HAIR"Цены в аптеках

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ВОЛОС серии "Dr.SANTE COCONUT HAIR" 200 мл - Днепр (Днепропетровск) (479954) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Поля Александра, 92
Всего: упаковка (1)
73,35
Экономия: -2,27 грн
71,08 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ж/м Тополь-2, 28
Всего: упаковка (1)
76,22
Экономия: -3,76 грн
72,46 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Слобожанский, 46
Всего: упаковка (1)
74,95
Экономия: -2,49 грн
72,46 грн
В других городах:
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Каменское, ул. Каштанов, 2/22
Всего: упаковка (2)
85,92
Экономия: -14,50 грн
71,42 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Каменское, бульв. Строителей, 19-А/2
Всего: упаковка (1)
79,18
Экономия: -6,80 грн
72,38 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Чайкиной Лизы, 51
Всего: упаковка (1)
82,24
Экономия: -10,65 грн
71,59 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Павлоград, ул. Героев Украины, 2-В
Всего: упаковка (1)
87,22
Экономия: -15,72 грн
71,50 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Счастливая, 15
Всего: упаковка (1)
84,49
Экономия: -3,64 грн
80,85 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Павлоград, ул. Центральная, 45-Д
Всего: упаковка (1)
86,53
Экономия: -10,52 грн
76,01 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: упаковка (1)
86,66
Экономия: -4,81 грн
81,85 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 5
Всего: упаковка (1)
83,46
Экономия: -5,71 грн
77,75 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Авраменко, 13
Всего: упаковка (1)
82,07
Экономия: -3,57 грн
78,50 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, шоссе Хортицкое, 4
Всего: упаковка (1)
92,83
Экономия: -13,99 грн
78,84 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
87,28
Экономия: -12,00 грн
75,28 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Павлоград, ул. Западнодонбасская, 3-А
Всего: упаковка (1)
104,52
Экономия: -9,87 грн
94,65 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Юбилейный / Героев 93-й Бригады, 24/1
Всего: упаковка (1)
92,21
Экономия: -13,74 грн
78,47 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
81,98
Экономия: -9,23 грн
72,75 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
103,44
Экономия: -5,81 грн
97,63 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
84,38
Экономия: -6,00 грн
78,38 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 56-А
Всего: упаковка (1)
87,67
Экономия: -6,82 грн
80,85 грн