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Косметические средстваКосметические средства для здоровьяАРГИС СВЕЧИ (СУППОЗИТОРИИ) СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕЦены в аптеках

АРГИС СВЕЧИ (СУППОЗИТОРИИ) СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории 1.4 г, №10 - Харьков (553622) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
Класна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Донецкий, 18
Всего: упаковка (1)
428,00 грн
Семейная аптека
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 152/1
Всего: упаковка (2)
428,00 грн
Астарта
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, просп. Науки, 64
Всего: упаковка (1)
443,50 грн
Класна аптека
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Открыто Круглосуточно
Харьков, просп. Байрона, 136/8
Всего: упаковка (1)
428,00 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Проскуры Академика, 3-А
Всего: упаковка (1)
436,50 грн
Сатурн-фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 268
Всего: упаковка (2)
477,00 грн
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В других городах больше нет предложений с препаратом