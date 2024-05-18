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АтопиКонтрол ОЧИЩАЮЩЕЕ МАСЛО ДЛЯ АТОПИЧЕСКОЙ КОЖИ ТЕЛА 400 мл - Запорожье (437264) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 18 аптеках
Подорожник
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Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
635,00 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
593,97
Экономия: -69,23 грн
524,74 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
647,42
Экономия: -77,11 грн
570,31 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
631,21
Экономия: -47,89 грн
583,32 грн
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Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
653,19
Экономия: -51,88 грн
601,31 грн
Аптека копейка
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Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
644,14
Экономия: -111,65 грн
532,49 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (1)
599,04
Экономия: -38,62 грн
560,42 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
647,05
Экономия: -53,19 грн
593,86 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 5
Всего: упаковка (1)
572,62
Экономия: -51,21 грн
521,41 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 2-Ж
Всего: упаковка (2)
541,40 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 27
Всего: упаковка (1)
551,68 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 58
Всего: упаковка (1)
593,41
Экономия: -68,93 грн
524,48 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (2)
644,70
Экономия: -42,16 грн
602,54 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 71
Всего: упаковка (1)
643,70
Экономия: -42,39 грн
601,31 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 87
Всего: упаковка (1)
602,63
Экономия: -89,45 грн
513,18 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Юбилейный, 29-А
Всего: упаковка (1)
659,14
Экономия: -57,83 грн
601,31 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Рустави, 2
Всего: упаковка (1)
649,47
Экономия: -48,16 грн
601,31 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рубана, 26
Всего: упаковка (1)
609,40 грн
В других городах:
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 30-Д
Всего: упаковка (1)
640,23
Экономия: -79,84 грн
560,39 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 3
Всего: упаковка (1)
640,85
Экономия: -63,10 грн
577,75 грн