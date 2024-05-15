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АтопиКонтрол ОЧИЩАЮЩЕЕ МАСЛО ДЛЯ АТОПИЧЕСКОЙ КОЖИ ТЕЛА 400 мл - Днепр (Днепропетровск) (437264) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 25 аптеках
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (2)
647,36
Экономия: -91,93 грн
555,43 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (1)
582,26
Экономия: -69,17 грн
513,09 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (1)
655,30
Экономия: -77,55 грн
577,75 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 121
Всего: упаковка (2)
531,99 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 21
Всего: упаковка (1)
593,73 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (1)
650,52
Экономия: -100,05 грн
550,47 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (1)
656,54
Экономия: -78,79 грн
577,75 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Европейский, 4
Всего: упаковка (2)
561,95 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 46
Всего: упаковка (3)
635,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Центральная, 2/4
Всего: упаковка (1)
654,12
Экономия: -54,68 грн
599,44 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, перек. Европейская / Глинки, 8-Б/12
Всего: упаковка (1)
649,41
Экономия: -49,97 грн
599,44 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
660,32
Экономия: -63,36 грн
596,96 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 1
Всего: упаковка (1)
657,47
Экономия: -116,30 грн
541,17 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Науки, 105
Всего: упаковка (1)
652,82
Экономия: -67,01 грн
585,81 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Науки, 40
Всего: упаковка (1)
657,09
Экономия: -101,66 грн
555,43 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Лукьяненко Левка, 37
Всего: упаковка (1)
652,88
Экономия: -82,57 грн
570,31 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
Всего: упаковка (1)
644,94
Экономия: -56,03 грн
588,91 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Луговская, 248
Всего: упаковка (1)
641,16
Экономия: -57,83 грн
583,33 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Слобожанский, 4
Всего: упаковка (1)
660,71
Экономия: -58,93 грн
601,78 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Мира, 2-К
Всего: упаковка (1)
641,47
Экономия: -100,30 грн
541,17 грн