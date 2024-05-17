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URIAGE BEBE ПЕРВЫЙ СПРЕЙ Cu-Zn+ 100 мл - Запорожье (449901) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 40 мин
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
525,78
Экономия: -94,67 грн
431,11 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 121
Всего: упаковка (1)
406,81 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 40 мин
Первомайский, ул. Центральная, 12-А
Всего: упаковка (3)
406,06 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 40 мин
Харьков, просп. Гагарина, 177
Всего: упаковка (1)
491,28 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 40 мин
Харьков, ул. Грицевца Сергея, 29
Всего: упаковка (2)
408,06 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 40 мин
Чугуев, ул. Торговая, 3-А
Всего: упаковка (1)
406,87 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 40 мин
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (1)
405,23 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 136
Всего: упаковка (1)
407,55 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется через 40 мин
Харьков, просп. Героев Харькова, 190/1
Всего: упаковка (1)
408,44 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 40 мин
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
406,09 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
407,65 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 40 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (2)
405,46 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 40 мин
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Всего: упаковка (3)
485,32 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 40 мин
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (2)
488,50 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (2)
408,95 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 40 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (2)
404,82 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 110
Всего: упаковка (2)
407,81 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 40 мин
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (1)
488,79 грн
Аптека ваш консультант
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Открыто Закроется через 40 мин
Харьков, просп. Юбилейный, 57/106
Всего: упаковка (1)
405,77 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 40 мин
Харьков, ул. Павлова Академика, 307-А
Всего: упаковка (2)
405,15 грн