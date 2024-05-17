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IVATHERM UNA КРЕМ ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ 15 мл - Запорожье (742684) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 10 мин
Запорожье, ул. Чумаченко, 12
Всего: упаковка (2)
966,42 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 40 мин
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (1)
1080,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 40 мин
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (3)
962,97 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (5)
1080,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 60-Б
Всего: упаковка (1)
1080,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 40 мин
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 72-А
Всего: упаковка (1)
1080,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 40 мин
Каменское, просп. Свободы, 30
Всего: упаковка (2)
966,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Зеленодольск, просп. Независимости, 15
Всего: упаковка (2)
959,79 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 40 мин
Желтые Воды, ул. Героев Украины, 20
Всего: упаковка (1)
961,83 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 40 мин
Желтые Воды, ул. Героев Чернобыля, 35-Б
Всего: упаковка (1)
968,68 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 40 мин
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
Всего: упаковка (2)
956,97 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 40 мин
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
Всего: упаковка (2)
963,74 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 09:00
Кропивницкий, ул. Героев Украины, 6/13
Всего: упаковка (1)
1080,00 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
Всего: упаковка (2)
962,04 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 136
Всего: упаковка (4)
959,65 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 40 мин
Харьков, просп. Гагарина, 72
Всего: упаковка (2)
958,22 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется через 40 мин
Харьков, проезд Стадионный, 11/2
Всего: упаковка (2)
970,60 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 41
Всего: упаковка (2)
965,87 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется через 40 мин
Харьков, просп. Героев Харькова, 190/1
Всего: упаковка (2)
961,15 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
1151,42 грн