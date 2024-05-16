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APIVITA ШАМПУНЬ ПРОТИВ СУХОЙ ПЕРХОТИ С СЕЛЬДЕРЕЕМ И ПРОПОЛИСОМ 250 мл - Львов (475173) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
D.s.
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Открыто Закроется через 47 мин
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (1)
605,65 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 47 мин
Львов, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (1)
496,90 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Стрый, просп. Черновола Вячеслава, 2/1
Всего: упаковка (1)
466,74 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 17 мин
Тернополь, ул. Сагайдачного, 3/7
Всего: упаковка (1)
605,65 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Луцк, просп. Воли, 9/16
Всего: упаковка (2)
605,65 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 17 мин
Ужгород, пл. Корятовича, 8/1
Всего: упаковка (1)
496,90 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 17 мин
Ужгород, пл. Корятовича, 3
Всего: упаковка (1)
496,90 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 17 мин
Ужгород, ул. Волошина Августина, 12/16
Всего: упаковка (1)
575,42 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 21:00
Ужгород, просп. Свободы, 7/26
Всего: упаковка (1)
496,90 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 21:00
Ужгород, ул. Капушанская, 168
Всего: упаковка (1)
496,90 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 38
Всего: упаковка (1)
651,15 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Винница, ул. Соборная, 46
Всего: упаковка (1)
548,02 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Житомир, перек. Киевская / Театральная, 7/4
Всего: упаковка (1)
667,64 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Вишневое, ул. Приймаченко Марии, 26-А
Всего: упаковка (1)
719,53
Экономия: -46,09 грн
673,44 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 65-Б
Всего: упаковка (1)
602,82 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Практичная, 2
Всего: упаковка (1)
575,42 грн
Онлайн №2
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 21
Всего: упаковка (2)
548,02 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
Всего: упаковка (2)
579,85 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 47-А
Всего: упаковка (1)
548,02 грн
Виталюкс
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (2)
548,02 грн