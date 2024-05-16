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APIVITA ШАМПУНЬ ПРОТИВ СУХОЙ ПЕРХОТИ С СЕЛЬДЕРЕЕМ И ПРОПОЛИСОМ 250 мл - Киев (475173) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (3)
667,76 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (3)
626,54 грн
Виталюкс
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (2)
548,02 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 47-А
Всего: упаковка (1)
548,02 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 19/16
Всего: упаковка (1)
548,02 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
Всего: упаковка (2)
630,22 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Воскресенская, 18
Всего: упаковка (1)
602,82 грн
Виталюкс
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 18
Всего: упаковка (2)
548,02 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
Всего: упаковка (2)
579,85 грн
Онлайн №2
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 21
Всего: упаковка (2)
548,02 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Практичная, 2
Всего: упаковка (1)
575,42 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 65-Б
Всего: упаковка (1)
602,82 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Лаврухина, 4
Всего: упаковка (1)
575,42 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3-Г
Всего: упаковка (2)
624,50 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, шоссе Столичное, 103
Всего: упаковка (1)
672,89 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Вишневое, ул. Приймаченко Марии, 26-А
Всего: упаковка (1)
718,64
Экономия: -45,20 грн
673,44 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается в 09:00
Бровары, ул. Киевская, 316
Всего: упаковка (1)
575,42 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 79-В
Всего: упаковка (1)
469,74 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Славутич, просп. Независимости, 5
Всего: упаковка (2)
626,62 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 85
Всего: упаковка (1)
625,00 грн