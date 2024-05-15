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APIVITA ШАМПУНЬ ПРОТИВ ЖИРНОЙ ПЕРХОТИ С ВЕРБОЙ И ПРОПОЛИСОМ 250 мл - Харьков (475255) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 38 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (1)
625,98 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
661,16 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
622,83 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 38 мин
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (2)
623,45 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (2)
625,61 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 38 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (2)
624,29 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 38 мин
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Всего: упаковка (3)
661,13 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 38 мин
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
624,85 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 38 мин
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (1)
625,51 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 136
Всего: упаковка (1)
620,75 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 38 мин
Харьков, ул. Павлова Академика, 307-А
Всего: упаковка (2)
619,63 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 38 мин
Харьков, ул. Героев Труда, 9
Всего: упаковка (2)
618,98 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 38 мин
Харьков, ул. Грицевца Сергея, 29
Всего: упаковка (2)
667,82 грн
В других городах:
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 38 мин
Чугуев, ул. Торговая, 3-А
Всего: упаковка (1)
619,72 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (2)
630,22 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 121
Всего: упаковка (1)
666,44 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 38 мин
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (4)
602,82 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 38 мин
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
729,54
Экономия: -136,83 грн
592,71 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 38 мин
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
Всего: упаковка (1)
667,37 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 38 мин
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 79-В
Всего: упаковка (2)
622,54 грн