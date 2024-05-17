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APIVITA ШАМПУНЬ "ЗАЩИТА ЦВЕТА" С ПОДСОЛНУХОМ И МЕДОМ 250 мл - Одесса (475076) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Виола
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Открыто Круглосуточно
Одесса, дорога Фонтанская, 59
Всего: упаковка (1)
490,40 грн
Вузовская
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Невского Александра, 82
Всего: упаковка (2)
490,40 грн
Южная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Королева Академика, 80
Всего: упаковка (2)
490,40 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
Всего: упаковка (1)
453,22 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 23
Всего: упаковка (2)
453,85 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
Всего: упаковка (2)
454,56 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Смелянская, 45
Всего: упаковка (1)
454,90 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Винница, ул. Соборная, 46
Всего: упаковка (1)
426,12 грн
Элитфарм
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (2)
487,00
Экономия: -100,00 грн
387,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
529,05
Экономия: -100,58 грн
428,47 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
452,00
Экономия: -65,00 грн
387,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Свободы, 30
Всего: упаковка (2)
452,68 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 121
Всего: упаковка (2)
452,14 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 10:00
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (1)
468,73 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
456,15 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (2)
482,40 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 21/31
Всего: упаковка (2)
418,08 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 38
Всего: упаковка (2)
494,53 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 10:00
Хмельницкий, ул. Бандеры Степана, 2-А
Всего: упаковка (1)
361,55 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается через 07 мин
Киев, шоссе Столичное, 103
Всего: упаковка (2)
482,40 грн