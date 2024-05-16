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APIVITA ШАМПУНЬ "ЗАЩИТА ЦВЕТА" С ПОДСОЛНУХОМ И МЕДОМ 250 мл - Львов (475076) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
D.s.
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Открыто Закроется через 47 мин
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (1)
439,60 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 47 мин
Львов, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (1)
439,60 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 47 мин
Львов, просп. Шевченко Тараса, 22
Всего: упаковка (1)
439,60 грн
В других городах:
Аптека биля ратуши
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (1)
485,73
Экономия: -3,53 грн
482,20 грн
Центральная
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Черновола Вячеслава, 2
Всего: упаковка (1)
454,58 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 17 мин
Тернополь, ул. Сагайдачного, 3/7
Всего: упаковка (1)
439,60 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 23:00
Луцк, просп. Соборности, 43
Всего: упаковка (1)
483,55 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Ковель, бульв. Леси Украинки, 35
Всего: упаковка (2)
340,98 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 17 мин
Ужгород, пл. Корятовича, 8/1
Всего: упаковка (1)
439,60 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 17 мин
Ужгород, ул. Волошина Августина, 12/16
Всего: упаковка (1)
447,43 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 17 мин
Ужгород, пл. Шандора Петефи, 13
Всего: упаковка (2)
361,55 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Берегово, пл. Кошута, 7
Всего: упаковка (1)
361,55 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 38
Всего: упаковка (2)
494,53 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 17 мин
Хмельницкий, ул. Бандеры Степана, 2-А
Всего: упаковка (1)
361,55 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 17 мин
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 21/31
Всего: упаковка (2)
426,12 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Винница, ул. Соборная, 46
Всего: упаковка (1)
426,12 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Вишневое, ул. Приймаченко Марии, 26-А
Всего: упаковка (1)
524,42
Экономия: -33,59 грн
490,83 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 65-Б
Всего: упаковка (1)
438,42 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Луценко Дмитрия, 6
Всего: упаковка (1)
426,12 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Довженко Александра, 1
Всего: упаковка (1)
453,96 грн