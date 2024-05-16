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APIVITA ШАМПУНЬ "ЗАЩИТА ЦВЕТА" С ПОДСОЛНУХОМ И МЕДОМ 250 мл - Киев (475076) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 16 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (2)
449,93 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 19/16
Всего: упаковка (2)
426,12 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (2)
481,65 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
Всего: упаковка (2)
490,04 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30-А
Всего: упаковка (1)
426,12 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
Всего: упаковка (1)
450,47 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Довженко Александра, 1
Всего: упаковка (1)
462,30 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 7
Всего: упаковка (1)
451,70 грн
Онлайн №2
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 21
Всего: упаковка (1)
398,56 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Максимовича Михаила, 24-А
Всего: упаковка (2)
468,73 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Практичная, 2
Всего: упаковка (1)
418,49 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 65-Б
Всего: упаковка (1)
438,42 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 12
Всего: упаковка (2)
507,60
Экономия: -101,50 грн
406,10 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Лаврухина, 4
Всего: упаковка (1)
447,43 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Луценко Дмитрия, 6
Всего: упаковка (1)
426,12 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, шоссе Столичное, 103
Всего: упаковка (2)
490,04 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Вишневое, ул. Приймаченко Марии, 26-А
Всего: упаковка (1)
523,77
Экономия: -32,94 грн
490,83 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 79-В
Всего: упаковка (2)
452,21 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, ул. 77-й Гвардейской Дивизии, 1-В
Всего: упаковка (1)
434,28 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Смелянская, 45
Всего: упаковка (1)
454,90 грн