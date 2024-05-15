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APIVITA ШАМПУНЬ "ЗАЩИТА ЦВЕТА" С ПОДСОЛНУХОМ И МЕДОМ 250 мл - Днепр (Днепропетровск) (475076) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 121
Всего: упаковка (2)
452,14 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
456,15 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 10:00
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (1)
468,73 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (2)
490,04 грн
В других городах:
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Свободы, 30
Всего: упаковка (2)
452,68 грн
Элитфарм
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (2)
487,00
Экономия: -100,00 грн
387,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
525,43
Экономия: -96,96 грн
428,47 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
452,00
Экономия: -65,00 грн
387,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Гагарина, 177
Всего: упаковка (1)
339,75 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (1)
456,10 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 136
Всего: упаковка (1)
451,80 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Грицевца Сергея, 29
Всего: упаковка (1)
453,16 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
452,35 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
453,71 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 29 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (4)
483,68 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, проезд Стадионный, 11/2
Всего: упаковка (1)
451,53 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (2)
454,80 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (2)
455,52 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (2)
451,29 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 44-Б
Всего: упаковка (1)
451,74 грн