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APIVITA ШАМПУНЬ "БЛЕСК И ОЗДОРОВЛЕНИЕ" С АПЕЛЬСИНОМ И МЕДОМ 250 мл - Киев (475079) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 16 аптеках
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 01 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (3)
486,47 грн
Виталюкс
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (1)
398,55 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 01 мин
Киев, бульв. Леси Украинки, 19/16
Всего: упаковка (1)
426,12 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 01 мин
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
481,03 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 01 мин
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
Всего: упаковка (1)
508,53 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 01 мин
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
Всего: упаковка (1)
490,60 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 01 мин
Киев, ул. Довженко Александра, 1
Всего: упаковка (1)
462,30 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 01 мин
Киев, просп. Оболонский, 22-В
Всего: упаковка (1)
424,12 грн
Онлайн №2
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Закрыто Открывается через 01 мин
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 21
Всего: упаковка (1)
398,56 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, перек. Здановской Юлии / Васильковская, 28/41
Всего: упаковка (1)
487,38 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 01 мин
Киев, ул. Практичная, 2
Всего: упаковка (1)
418,49 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 01 мин
Киев, просп. Берестейский, 65-Б
Всего: упаковка (1)
438,42 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Лаврухина, 4
Всего: упаковка (1)
447,43 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 01 мин
Киев, ул. Луценко Дмитрия, 6
Всего: упаковка (1)
426,12 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 01 мин
Киев, просп. Бажана Николая, 3-Г
Всего: упаковка (2)
482,81 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, шоссе Столичное, 103
Всего: упаковка (2)
458,34 грн
В других городах:
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 01 мин
Славутич, просп. Независимости, 5
Всего: упаковка (2)
452,25 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Житомир, перек. Киевская / Театральная, 7/4
Всего: упаковка (1)
496,72 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 01 мин
Черкассы, ул. Смелянская, 45
Всего: упаковка (2)
451,66 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 01 мин
Винница, ул. Соборная, 46
Всего: упаковка (1)
398,56 грн