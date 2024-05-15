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APIVITA ШАМПУНЬ "БЛЕСК И ОЗДОРОВЛЕНИЕ" С АПЕЛЬСИНОМ И МЕДОМ 250 мл - Харьков (475079) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 16 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 39 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (4)
484,07 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
483,95 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
453,15 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 39 мин
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (1)
451,96 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (2)
454,94 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 39 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (2)
455,79 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 39 мин
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Всего: упаковка (3)
486,89 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 39 мин
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
453,94 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 39 мин
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (3)
486,46 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 39 мин
Харьков, ул. Павлова Академика, 44-Б
Всего: упаковка (1)
455,59 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 39 мин
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (2)
483,06 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 136
Всего: упаковка (1)
451,23 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 39 мин
Харьков, ул. Павлова Академика, 307-А
Всего: упаковка (1)
451,51 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется через 39 мин
Харьков, проезд Стадионный, 11/2
Всего: упаковка (2)
482,34 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 39 мин
Харьков, ул. Героев Труда, 9
Всего: упаковка (1)
454,78 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 39 мин
Харьков, ул. Грицевца Сергея, 29
Всего: упаковка (1)
482,41 грн
В других городах:
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 39 мин
Чугуев, ул. Торговая, 3-А
Всего: упаковка (1)
451,97 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (2)
490,04 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 39 мин
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
486,46 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 121
Всего: упаковка (2)
450,43 грн