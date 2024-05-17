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APIVITA МУЖСКОЙ ТОНИЗИРУЮЩИЙ ШАМПУНЬ С КОМПЛЕКСОМ НА ОСНОВЕ ОБЛЕПИХИ И РОЗМАРИНОМ 250 мл - Запорожье (475165) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
522,00
Экономия: -68,00 грн
454,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 41 мин
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
482,97
Экономия: -18,17 грн
464,80 грн
Элитфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
540,00
Экономия: -86,00 грн
454,00 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 41 мин
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (1)
542,19 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (2)
558,00 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
Всего: упаковка (1)
523,74 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 41 мин
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (1)
527,21 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (2)
524,91 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется через 41 мин
Бровары, ул. Киевская, 316
Всего: упаковка (1)
517,54 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 41 мин
Киев, бульв. Михновского Николая, 30-А
Всего: упаковка (1)
492,90 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 41 мин
Киев, ул. Воскресенская, 18
Всего: упаковка (1)
452,40 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 41 мин
Киев, бульв. Леси Украинки, 19/16
Всего: упаковка (1)
492,90 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
Всего: упаковка (2)
558,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 41 мин
Киев, ул. Максимовича Михаила, 24-А
Всего: упаковка (1)
487,20 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 41 мин
Киев, ул. Практичная, 2
Всего: упаковка (1)
435,04 грн
Виталюкс
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Открыто Закроется через 41 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (2)
492,90 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 41 мин
Киев, ул. Антоновича, 47-А
Всего: упаковка (2)
461,10 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
521,11 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 41 мин
Киев, ул. Луценко Дмитрия, 6
Всего: упаковка (1)
483,60 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Лаврухина, 4
Всего: упаковка (1)
517,54 грн