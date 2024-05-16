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APIVITA МУЖСКОЙ ТОНИЗИРУЮЩИЙ ШАМПУНЬ С КОМПЛЕКСОМ НА ОСНОВЕ ОБЛЕПИХИ И РОЗМАРИНОМ 250 мл - Киев (475165) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 16 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
521,11 грн
Виталюкс
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (2)
492,90 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 01 мин
Киев, ул. Антоновича, 47-А
Всего: упаковка (2)
461,10 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 01 мин
Киев, бульв. Леси Украинки, 19/16
Всего: упаковка (1)
492,90 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 01 мин
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
526,45 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 01 мин
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
Всего: упаковка (2)
566,84 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 01 мин
Киев, бульв. Михновского Николая, 30-А
Всего: упаковка (1)
492,90 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 01 мин
Киев, ул. Гетмана Вадима, 6-Б
Всего: упаковка (1)
530,26 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 01 мин
Киев, ул. Воскресенская, 18
Всего: упаковка (1)
507,21 грн
Виталюкс
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Закрыто Открывается через 01 мин
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 18
Всего: упаковка (4)
461,10 грн
Онлайн №2
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Закрыто Открывается через 01 мин
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 21
Всего: упаковка (1)
492,90 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 01 мин
Киев, ул. Максимовича Михаила, 24-А
Всего: упаковка (1)
507,21 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 01 мин
Киев, ул. Практичная, 2
Всего: упаковка (1)
484,15 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 01 мин
Киев, просп. Берестейский, 65-Б
Всего: упаковка (1)
542,19 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Лаврухина, 4
Всего: упаковка (1)
517,54 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 01 мин
Киев, ул. Луценко Дмитрия, 6
Всего: упаковка (1)
492,90 грн
В других городах:
Аптекарь
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Закрыто Открывается в 09:00
Бровары, ул. Киевская, 316
Всего: упаковка (1)
517,54 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 01 мин
Буча, ул. Героев Майдана, 1
Всего: упаковка (1)
393,86 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 01 мин
Славутич, просп. Независимости, 5
Всего: упаковка (1)
520,63 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 01 мин
Чернигов, просп. Победы, 90
Всего: упаковка (1)
461,10 грн