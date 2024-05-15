Все аптеки Украины
Косметические средстваСредства по уходу за волосами и ногтямиШампуниAPIVITA МУЖСКОЙ ТОНИЗИРУЮЩИЙ ШАМПУНЬ С КОМПЛЕКСОМ НА ОСНОВЕ ОБЛЕПИХИ И РОЗМАРИНОМЦены в аптеках

APIVITA МУЖСКОЙ ТОНИЗИРУЮЩИЙ ШАМПУНЬ С КОМПЛЕКСОМ НА ОСНОВЕ ОБЛЕПИХИ И РОЗМАРИНОМ 250 мл - Днепр (Днепропетровск) (475165) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 10:00
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (2)
542,19 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (2)
566,84 грн
В других городах:
Элитфарм
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
540,00
Экономия: -86,00 грн
454,00 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
607,03
Экономия: -112,02 грн
495,01 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
522,00
Экономия: -68,00 грн
454,00 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
Всего: упаковка (1)
523,74 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (1)
527,21 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (2)
524,91 грн
Аптекарь
Подробнее
Закрыто Открывается через 29 мин
Бровары, ул. Киевская, 316
Всего: упаковка (1)
517,54 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Воскресенская, 18
Всего: упаковка (1)
507,21 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30-А
Всего: упаковка (1)
492,90 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 19/16
Всего: упаковка (1)
492,90 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
Всего: упаковка (2)
566,84 грн
Виталюкс
Подробнее
Закрыто Открывается в 10:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (2)
492,90 грн
Аптекарь
Подробнее
Закрыто Открывается через 29 мин
Киев, ул. Лаврухина, 4
Всего: упаковка (1)
517,54 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 47-А
Всего: упаковка (2)
461,10 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Максимовича Михаила, 24-А
Всего: упаковка (1)
507,21 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Практичная, 2
Всего: упаковка (1)
484,15 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
521,11 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Луценко Дмитрия, 6
Всего: упаковка (1)
492,90 грн