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APIVITA ЖЕНСКИЙ ТОНИЗИРУЮЩИЙ ШАМПУНЬ С КОМПЛЕКСОМ НА ОСНОВЕ ОБЛЕПИХИ И ЛАВРОМ 250 мл - Киев (475167) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 26 аптеках
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 01 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (3)
584,70 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (3)
532,63 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 01 мин
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (1)
627,75
Экономия: -125,55 грн
502,20 грн
Виталюкс
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (2)
461,10 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 01 мин
Киев, ул. Антоновича, 50
Всего: упаковка (1)
627,75
Экономия: -125,55 грн
502,20 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 01 мин
Киев, ул. Ярославская, 56-А
Всего: упаковка (1)
587,25
Экономия: -117,45 грн
469,80 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 01 мин
Киев, бульв. Леси Украинки, 19/16
Всего: упаковка (1)
492,90 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (1)
555,75 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 01 мин
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
521,12 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 01 мин
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
Всего: упаковка (1)
566,84 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 01 мин
Киев, бульв. Михновского Николая, 30-А
Всего: упаковка (2)
492,90 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 01 мин
Киев, ул. Антоновича, 176
Всего: упаковка (1)
627,75
Экономия: -125,55 грн
502,20 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 01 мин
Киев, ул. Гетмана Вадима, 6-Б
Всего: упаковка (1)
530,26 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 01 мин
Киев, ул. Воскресенская, 18
Всего: упаковка (1)
507,21 грн
Виталюкс
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Закрыто Открывается через 01 мин
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 18
Всего: упаковка (2)
461,10 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 01 мин
Киев, просп. Оболонский, 22-В
Всего: упаковка (1)
535,32 грн
Онлайн №2
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Закрыто Открывается через 01 мин
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 21
Всего: упаковка (1)
461,10 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 01 мин
Киев, ул. Максимовича Михаила, 24-А
Всего: упаковка (1)
507,21 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 01 мин
Киев, просп. Берестейский, 65-Б
Всего: упаковка (1)
507,21 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 12
Всего: упаковка (1)
627,75
Экономия: -125,55 грн
502,20 грн