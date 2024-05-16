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APIVITA МАСКА ДЛЯ ВОЛОС "ЗАЩИТА ЦВЕТА" С ПОДСОЛНУХОМ И МЕДОМ 200 мл - Львов (475345) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (2)
760,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
760,00 грн
В других городах:
Центральная
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Черновола Вячеслава, 2
Всего: упаковка (1)
740,35 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 23:00
Луцк, просп. Соборности, 43
Всего: упаковка (1)
739,19 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 18 мин
Ужгород, пл. Корятовича, 8/1
Всего: упаковка (1)
449,40 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 18 мин
Ужгород, пл. Корятовича, 3
Всего: упаковка (1)
675,60 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 18 мин
Ужгород, ул. Волошина Августина, 12/16
Всего: упаковка (1)
657,78 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 21:00
Ужгород, ул. Воссоединения, 39-А
Всего: упаковка (1)
568,60 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 18 мин
Хмельницкий, ул. Бандеры Степана, 2-А
Всего: упаковка (1)
568,60 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 18 мин
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 18
Всего: упаковка (1)
568,60 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 18 мин
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 21/31
Всего: упаковка (1)
471,70 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Винница, ул. Соборная, 46
Всего: упаковка (1)
669,92 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Житомир, перек. Киевская / Театральная, 7/4
Всего: упаковка (1)
715,79 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Вишневое, ул. Приймаченко Марии, 26-А
Всего: упаковка (1)
696,59
Экономия: -44,62 грн
651,97 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Максимовича Михаила, 24-А
Всего: упаковка (1)
689,11 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (2)
709,56 грн
Виталюкс
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (2)
626,46 грн
Виталюкс
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 18
Всего: упаковка (3)
626,46 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (2)
708,46 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
Всего: упаковка (1)
770,41 грн