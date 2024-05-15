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APIVITA МАСКА ДЛЯ ВОЛОС "ЗАЩИТА ЦВЕТА" С ПОДСОЛНУХОМ И МЕДОМ 200 мл - Харьков (475345) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
707,38 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (2)
712,33 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 39 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (2)
710,80 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 39 мин
Харьков, ул. Павлова Академика, 307-А
Всего: упаковка (3)
713,14 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (1)
770,41 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 39 мин
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
709,18 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 39 мин
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (1)
689,11 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется через 39 мин
Бровары, ул. Киевская, 316
Всего: упаковка (1)
657,78 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
Всего: упаковка (1)
770,41 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (2)
708,46 грн
Виталюкс
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Открыто Закроется через 39 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (2)
626,46 грн
Виталюкс
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Открыто Закроется через 39 мин
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 18
Всего: упаковка (3)
626,46 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 39 мин
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (2)
709,56 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 39 мин
Киев, ул. Максимовича Михаила, 24-А
Всего: упаковка (1)
689,11 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 39 мин
Вишневое, ул. Приймаченко Марии, 26-А
Всего: упаковка (1)
695,72
Экономия: -43,75 грн
651,97 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 39 мин
Житомир, перек. Киевская / Театральная, 7/4
Всего: упаковка (1)
715,79 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Винница, ул. Соборная, 46
Всего: упаковка (1)
669,92 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 10:00
Хмельницкий, ул. Бандеры Степана, 2-А
Всего: упаковка (1)
675,60 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 21/31
Всего: упаковка (1)
471,70 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 18
Всего: упаковка (1)
675,60 грн