Все аптеки Украины
Косметические средстваСредства по уходу за волосами и ногтямиСредства для укрепления и профилактики выпадения волосДополнительные средстваAPIVITA КОНДИЦИОНЕР "ТОНИК" ДЛЯ РЕДЕЮЩИХ ВОЛОС С КОМПЛЕКСОМ НА ОСНОВЕ ОБЛЕПИХИ И ЛАВРОМЦены в аптеках

APIVITA КОНДИЦИОНЕР "ТОНИК" ДЛЯ РЕДЕЮЩИХ ВОЛОС С КОМПЛЕКСОМ НА ОСНОВЕ ОБЛЕПИХИ И ЛАВРОМ 150 мл - Львов (475323) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (4)
559,00 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
559,00 грн
D.s.
Подробнее
Открыто Закроется через 48 мин
Львов, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (1)
531,60 грн
В других городах:
Центральная
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Черновола Вячеслава, 2
Всего: упаковка (1)
545,77 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Луцк, просп. Соборности, 43
Всего: упаковка (1)
541,22
Экономия: -2,70 грн
538,52 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 38
Всего: упаковка (2)
568,65 грн
D.s.
Подробнее
Открыто Закроется через 18 мин
Хмельницкий, ул. Бандеры Степана, 2-А
Всего: упаковка (1)
531,60 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется через 18 мин
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 21/31
Всего: упаковка (1)
492,90 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Винница, ул. Соборная, 46
Всего: упаковка (1)
492,90 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Житомир, перек. Киевская / Театральная, 7/4
Всего: упаковка (1)
524,60 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Вишневое, ул. Приймаченко Марии, 26-А
Всего: упаковка (1)
567,03
Экономия: -36,32 грн
530,71 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Максимовича Михаила, 24-А
Всего: упаковка (2)
507,21 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Васильковская, 15/14
Всего: упаковка (1)
531,60 грн
Онлайн №2
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 21
Всего: упаковка (1)
492,90 грн
Виталюкс
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (1)
461,10 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (3)
563,31 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
Всего: упаковка (2)
566,84 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 79-В
Всего: упаковка (2)
525,89 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (1)
530,26 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (1)
542,19 грн