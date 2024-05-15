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APIVITA КОНДИЦИОНЕР "ТОНИК" ДЛЯ РЕДЕЮЩИХ ВОЛОС С КОМПЛЕКСОМ НА ОСНОВЕ ОБЛЕПИХИ И ЛАВРОМ 150 мл - Харьков (475323) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
525,88 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 39 мин
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (1)
527,64 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (2)
520,35 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 39 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (2)
525,03 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 39 мин
Харьков, ул. Павлова Академика, 307-А
Всего: упаковка (3)
527,32 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 39 мин
Харьков, ул. Героев Труда, 9
Всего: упаковка (2)
558,23 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (1)
530,26 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 39 мин
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (1)
542,19 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 39 мин
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
614,29
Экономия: -119,28 грн
495,01 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 39 мин
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 79-В
Всего: упаковка (2)
525,89 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
Всего: упаковка (2)
566,84 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (3)
563,31 грн
Виталюкс
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Открыто Закроется через 39 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (1)
461,10 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Васильковская, 15/14
Всего: упаковка (1)
531,60 грн
Онлайн №2
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Открыто Закроется через 39 мин
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 21
Всего: упаковка (1)
492,90 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 39 мин
Киев, ул. Максимовича Михаила, 24-А
Всего: упаковка (2)
507,21 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 39 мин
Вишневое, ул. Приймаченко Марии, 26-А
Всего: упаковка (1)
566,33
Экономия: -35,62 грн
530,71 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 39 мин
Житомир, перек. Киевская / Театральная, 7/4
Всего: упаковка (1)
524,60 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Винница, ул. Соборная, 46
Всего: упаковка (1)
492,90 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 10:00
Хмельницкий, ул. Бандеры Степана, 2-А
Всего: упаковка (1)
531,60 грн