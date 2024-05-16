Все аптеки Украины
Косметические средстваСредства по уходу за волосами и ногтямиДополнительные средства по уходу за волосамиСредства по уходу за волосами (маски, бальзамы, кондиционеры)APIVITA КОНДИЦИОНЕР "БЛЕСК И ОЗДОРОВЛЕНИЕ" ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС С АПЕЛЬСИНОМ И МЕДОМЦены в аптеках

APIVITA КОНДИЦИОНЕР "БЛЕСК И ОЗДОРОВЛЕНИЕ" ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС С АПЕЛЬСИНОМ И МЕДОМ 150 мл - Львов (475280) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
D.s.
Подробнее
Открыто Закроется через 48 мин
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (4)
520,85 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (1)
559,00 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
559,00 грн
D.s.
Подробнее
Открыто Закроется через 48 мин
Львов, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (2)
520,85 грн
В других городах:
D.s.
Подробнее
Открыто Закроется через 18 мин
Тернополь, ул. Сагайдачного, 3/7
Всего: упаковка (1)
520,85 грн
D.s.
Подробнее
Открыто Закроется через 18 мин
Тернополь, ул. Текстильная, 28-Ч
Всего: упаковка (1)
520,85 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Луцк, просп. Воли, 9/16
Всего: упаковка (1)
520,85 грн
D.s.
Подробнее
Открыто Закроется через 18 мин
Ужгород, пл. Корятовича, 8/1
Всего: упаковка (1)
418,10 грн
D.s.
Подробнее
Открыто Закроется через 18 мин
Ужгород, пл. Корятовича, 3
Всего: упаковка (1)
418,10 грн
D.s.
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Ужгород, просп. Свободы, 7/26
Всего: упаковка (1)
520,85 грн
D.s.
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Ужгород, ул. Воссоединения, 39-А
Всего: упаковка (1)
520,85 грн
D.s.
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Славута, ул. Соборности, 20
Всего: упаковка (1)
526,30 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 38
Всего: упаковка (2)
577,52 грн
D.s.
Подробнее
Открыто Закроется через 18 мин
Хмельницкий, ул. Бандеры Степана, 2-А
Всего: упаковка (1)
520,85 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется через 18 мин
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 21/31
Всего: упаковка (1)
492,90 грн
D.s.
Подробнее
Открыто Закроется через 48 мин
Каменец-Подольский, просп. Грушевского, 42-А
Всего: упаковка (1)
520,85 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Винница, ул. Келецкая, 121
Всего: упаковка (1)
587,25
Экономия: -17,62 грн
569,63 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Житомир, ул. Грушевского Михаила, 5
Всего: упаковка (1)
627,75
Экономия: -18,83 грн
608,92 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Житомир, перек. Киевская / Театральная, 7/4
Всего: упаковка (1)
546,29 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Гатное, ул. Киевская, 2-В
Всего: упаковка (1)
627,75
Экономия: -18,83 грн
608,92 грн