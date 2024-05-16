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APIVITA КОНДИЦИОНЕР "БЛЕСК И ОЗДОРОВЛЕНИЕ" ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС С АПЕЛЬСИНОМ И МЕДОМ 150 мл - Киев (475280) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 21 аптеке
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 01 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (1)
563,09 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (2)
588,43 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 01 мин
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (1)
627,75
Экономия: -18,83 грн
608,92 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 01 мин
Киев, ул. Антоновича, 50
Всего: упаковка (1)
627,75
Экономия: -18,83 грн
608,92 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 01 мин
Киев, ул. Ярославская, 56-А
Всего: упаковка (1)
627,75
Экономия: -18,83 грн
608,92 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 01 мин
Киев, бульв. Леси Украинки, 19/16
Всего: упаковка (1)
492,90 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (2)
569,60 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 01 мин
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
Всего: упаковка (1)
588,23 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 01 мин
Киев, ул. Антоновича, 176
Всего: упаковка (1)
627,75
Экономия: -18,83 грн
608,92 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 01 мин
Киев, ул. Воскресенская, 18
Всего: упаковка (1)
507,21 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 01 мин
Киев, просп. Оболонский, 7
Всего: упаковка (1)
563,94 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 01 мин
Киев, просп. Оболонский, 22-В
Всего: упаковка (4)
549,82 грн
Онлайн №2
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Закрыто Открывается через 01 мин
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 21
Всего: упаковка (1)
492,90 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 01 мин
Киев, ул. Максимовича Михаила, 24-А
Всего: упаковка (2)
507,21 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 01 мин
Киев, просп. Берестейский, 65-Б
Всего: упаковка (1)
507,21 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 12
Всего: упаковка (1)
627,75
Экономия: -18,83 грн
608,92 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Лаврухина, 4
Всего: упаковка (1)
517,54 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 01 мин
Киев, ул. Луценко Дмитрия, 6
Всего: упаковка (1)
492,90 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 01 мин
Киев, просп. Бажана Николая, 3-Г
Всего: упаковка (1)
581,56 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 4
Всего: упаковка (1)
627,75
Экономия: -18,83 грн
608,92 грн