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APIVITA КОНДИЦИОНЕР "БЛЕСК И ОЗДОРОВЛЕНИЕ" ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС С АПЕЛЬСИНОМ И МЕДОМ 150 мл - Харьков (475280) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 40 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (3)
558,87 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
561,89 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
559,39 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 40 мин
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (2)
523,09 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
525,80 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 40 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (1)
557,91 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 40 мин
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Всего: упаковка (3)
563,84 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 40 мин
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
562,19 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 40 мин
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (3)
563,79 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 40 мин
Харьков, ул. Павлова Академика, 307-А
Всего: упаковка (1)
559,79 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 40 мин
Харьков, ул. Героев Труда, 9
Всего: упаковка (1)
557,16 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (1)
566,84 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 40 мин
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (1)
542,19 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 40 мин
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
614,29
Экономия: -119,28 грн
495,01 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 40 мин
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
Всего: упаковка (2)
562,42 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 40 мин
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 79-В
Всего: упаковка (2)
520,30 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 4
Всего: упаковка (1)
627,75
Экономия: -18,83 грн
608,92 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 40 мин
Киев, просп. Бажана Николая, 3-Г
Всего: упаковка (1)
581,56 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 12
Всего: упаковка (1)
627,75
Экономия: -18,83 грн
608,92 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 40 мин
Киев, ул. Воскресенская, 18
Всего: упаковка (1)
507,21 грн