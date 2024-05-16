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APIVITA КОНДИЦИОНЕР "БАЛАНС" ДЛЯ ВОЛОС С ЖИРНЫМИ КОРНЯМИ И СУХИМИ КОНЧИКАМИ С КРАПИВОЙ И ПРОПОЛИСОМ 150 мл - Львов (475285) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
D.s.
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Открыто Закроется через 48 мин
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (1)
524,60 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 48 мин
Львов, просп. Шевченко Тараса, 22
Всего: упаковка (1)
524,60 грн
В других городах:
D.s.
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Открыто Закроется через 18 мин
Тернополь, ул. Текстильная, 28-Ч
Всего: упаковка (1)
524,60 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 18 мин
Ужгород, ул. Волошина Августина, 12/16
Всего: упаковка (1)
484,15 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 21:00
Ужгород, ул. Воссоединения, 39-А
Всего: упаковка (1)
524,60 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 38
Всего: упаковка (1)
573,87 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 18 мин
Хмельницкий, ул. Бандеры Степана, 2-А
Всего: упаковка (1)
524,60 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 18 мин
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 21/31
Всего: упаковка (1)
492,90 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, ул. 600-летия, 17-Е
Всего: упаковка (1)
587,25
Экономия: -117,45 грн
469,80 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Винница, ул. Соборная, 46
Всего: упаковка (1)
492,90 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Житомир, ул. Грушевского Михаила, 5
Всего: упаковка (1)
587,25
Экономия: -117,45 грн
469,80 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Житомир, перек. Киевская / Театральная, 7/4
Всего: упаковка (2)
535,86 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Максимовича Михаила, 24-А
Всего: упаковка (2)
507,21 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (2)
557,72 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Васильковская, 15/14
Всего: упаковка (1)
524,60 грн
Онлайн №2
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 21
Всего: упаковка (1)
461,10 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
Всего: упаковка (1)
533,07 грн
Виталюкс
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (3)
492,90 грн
Виталюкс
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 18
Всего: упаковка (1)
461,10 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 176
Всего: упаковка (1)
587,25
Экономия: -117,45 грн
469,80 грн