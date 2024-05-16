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APIVITA КОНДИЦИОНЕР "БАЛАНС" ДЛЯ ВОЛОС С ЖИРНЫМИ КОРНЯМИ И СУХИМИ КОНЧИКАМИ С КРАПИВОЙ И ПРОПОЛИСОМ 150 мл - Киев (475285) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 16 аптеках
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 01 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (3)
560,02 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (2)
524,36 грн
Виталюкс
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (3)
492,90 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (1)
580,46 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 01 мин
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (2)
557,72 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 01 мин
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
Всего: упаковка (2)
566,84 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 01 мин
Киев, бульв. Михновского Николая, 30-А
Всего: упаковка (1)
492,90 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 01 мин
Киев, ул. Антоновича, 176
Всего: упаковка (1)
587,25
Экономия: -117,45 грн
469,80 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 01 мин
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
Всего: упаковка (4)
561,88 грн
D.s.
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Закрыто Открывается через 01 мин
Киев, ул. Васильковская, 15/14
Всего: упаковка (1)
524,60 грн
Виталюкс
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Закрыто Открывается через 01 мин
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 18
Всего: упаковка (1)
461,10 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 01 мин
Киев, просп. Оболонский, 22-В
Всего: упаковка (1)
533,07 грн
Онлайн №2
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Закрыто Открывается через 01 мин
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 21
Всего: упаковка (1)
461,10 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 01 мин
Киев, ул. Максимовича Михаила, 24-А
Всего: упаковка (2)
507,21 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 01 мин
Киев, просп. Бажана Николая, 3-Г
Всего: упаковка (1)
557,44 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 01 мин
Киев, просп. Красной Калины, 75/2
Всего: упаковка (1)
557,74 грн
В других городах:
Аптекарь
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Закрыто Открывается в 09:00
Бровары, ул. Киевская, 316
Всего: упаковка (1)
517,54 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 01 мин
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 79-В
Всего: упаковка (2)
521,19 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 01 мин
Славутич, просп. Независимости, 5
Всего: упаковка (2)
520,38 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 01 мин
Чернигов, просп. Победы, 85
Всего: упаковка (1)
521,51 грн