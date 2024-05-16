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APIVITA EXPRESS BEAUTY МАСКА ДЛЯ ВОЛОС "УВЛАЖНЕНИЕ" С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ 20 мл, №1 - Львов (475358) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (1)
136,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
136,00 грн
В других городах:
D.s.
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Открыто Закроется через 19 мин
Ужгород, пл. Корятовича, 8/1
Всего: упаковка (1)
129,60 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 19 мин
Ужгород, ул. Волошина Августина, 12/16
Всего: упаковка (1)
125,77 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 21:00
Славута, ул. Соборности, 20
Всего: упаковка (3)
128,25 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 19 мин
Хмельницкий, ул. Бандеры Степана, 2-А
Всего: упаковка (4)
129,60 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 19 мин
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 21/31
Всего: упаковка (6)
119,78 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Винница, ул. Келецкая, 121
Всего: упаковка (1)
152,60
Экономия: -4,58 грн
148,02 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Винница, ул. Соборная, 46
Всего: упаковка (1)
119,78 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Житомир, ул. Грушевского Михаила, 5
Всего: упаковка (1)
152,60
Экономия: -4,58 грн
148,02 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Житомир, перек. Киевская / Театральная, 7/4
Всего: упаковка (1)
134,45 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Вишневое, ул. Приймаченко Марии, 26-А
Всего: упаковка (1)
147,03
Экономия: -10,12 грн
136,91 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Гатное, ул. Киевская, 2-В
Всего: упаковка (2)
152,60
Экономия: -4,58 грн
148,02 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 65-Б
Всего: упаковка (1)
123,60 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Луценко Дмитрия, 6
Всего: упаковка (2)
119,78 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Практичная, 2
Всего: упаковка (3)
125,77 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Максимовича Михаила, 24-А
Всего: упаковка (1)
131,76 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Антоновича, 50
Всего: упаковка (1)
152,60
Экономия: -4,58 грн
148,02 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Ходосовка, шоссе Обуховское-1, 16
Всего: упаковка (1)
152,60
Экономия: -4,58 грн
148,02 грн
Виталюкс
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Открыто Закроется в 21:00
Вышгород, просп. Шевченко Тараса, 2-Д
Всего: упаковка (1)
112,36 грн