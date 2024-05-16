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APIVITA EXPRESS BEAUTY МАСКА ДЛЯ ВОЛОС "УВЛАЖНЕНИЕ" С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ 20 мл, №1 - Киев (475358) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 02 мин
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (1)
152,60
Экономия: -4,58 грн
148,02 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 02 мин
Киев, ул. Антоновича, 50
Всего: упаковка (1)
152,60
Экономия: -4,58 грн
148,02 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 02 мин
Киев, ул. Ярославская, 56-А
Всего: упаковка (1)
152,60
Экономия: -4,58 грн
148,02 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 02 мин
Киев, ул. Антоновича, 176
Всего: упаковка (1)
143,10
Экономия: -4,29 грн
138,81 грн
Виталюкс
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Закрыто Открывается через 02 мин
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 18
Всего: упаковка (4)
112,36 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 02 мин
Киев, ул. Максимовича Михаила, 24-А
Всего: упаковка (1)
131,76 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 02 мин
Киев, ул. Практичная, 2
Всего: упаковка (3)
125,77 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 02 мин
Киев, просп. Берестейский, 65-Б
Всего: упаковка (1)
123,60 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 12
Всего: упаковка (1)
152,60
Экономия: -4,58 грн
148,02 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается через 02 мин
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
Всего: упаковка (1)
119,00
Экономия: -3,57 грн
115,43 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 02 мин
Киев, ул. Луценко Дмитрия, 6
Всего: упаковка (2)
119,78 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 4
Всего: упаковка (1)
152,60
Экономия: -4,58 грн
148,02 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 02 мин
Киев, шоссе Столичное, 103/3
Всего: упаковка (1)
143,10
Экономия: -4,29 грн
138,81 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 02 мин
Вишневое, ул. Приймаченко Марии, 26-А
Всего: упаковка (1)
146,85
Экономия: -9,94 грн
136,91 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 02 мин
Гатное, ул. Киевская, 2-В
Всего: упаковка (2)
152,60
Экономия: -4,58 грн
148,02 грн
Виталюкс
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Закрыто Открывается через 02 мин
Вышгород, просп. Шевченко Тараса, 2-Д
Всего: упаковка (1)
112,36 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 02 мин
Ходосовка, шоссе Обуховское-1, 16
Всего: упаковка (1)
152,60
Экономия: -4,58 грн
148,02 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Житомир, перек. Киевская / Театральная, 7/4
Всего: упаковка (1)
134,45 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 02 мин
Житомир, ул. Грушевского Михаила, 5
Всего: упаковка (1)
152,60
Экономия: -4,58 грн
148,02 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 02 мин
Винница, ул. Соборная, 46
Всего: упаковка (1)
119,78 грн