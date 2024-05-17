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APIVITA EXPRESS BEAUTY МАСКА ДЛЯ ВОЛОС "БЛЕСК И ОЗДОРОВЛЕНИЕ" С АПЕЛЬСИНОМ 20 мл, №1 - Запорожье (475354) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 42 мин
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
117,21
Экономия: -4,41 грн
112,80 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 42 мин
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (2)
131,76 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (1)
127,20 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 121
Всего: упаковка (1)
136,46 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 42 мин
Каменское, просп. Свободы, 30
Всего: упаковка (1)
128,36 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 42 мин
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
Всего: упаковка (1)
128,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 42 мин
Харьков, ул. Грицевца Сергея, 29
Всего: упаковка (1)
127,55 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 42 мин
Чугуев, ул. Торговая, 3-А
Всего: упаковка (2)
127,88 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 42 мин
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (2)
127,29 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 136
Всего: упаковка (1)
127,41 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 42 мин
Харьков, просп. Гагарина, 72
Всего: упаковка (2)
127,41 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется через 42 мин
Харьков, проезд Стадионный, 11/2
Всего: упаковка (2)
128,49 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
128,26 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 42 мин
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
127,41 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
135,91 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 42 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (2)
126,93 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 42 мин
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (1)
127,38 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 42 мин
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Всего: упаковка (4)
136,99 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 42 мин
Харьков, ул. Павлова Академика, 44-Б
Всего: упаковка (1)
127,04 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 42 мин
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (2)
136,23 грн