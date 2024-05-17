Все аптеки Украины
Косметические средстваСредства по уходу за волосами и ногтямиДополнительные средства по уходу за волосамиСредства по уходу за волосами (маски, бальзамы, кондиционеры)APIVITA EXPRESS BEAUTY МАСКА ДЛЯ ВОЛОС "БЛЕСК И ОЗДОРОВЛЕНИЕ" С АПЕЛЬСИНОМЦены в аптеках

APIVITA EXPRESS BEAUTY МАСКА ДЛЯ ВОЛОС "БЛЕСК И ОЗДОРОВЛЕНИЕ" С АПЕЛЬСИНОМ 20 мл, №1 - Одесса (475354) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Роза
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 6
Всего: упаковка (2)
142,40 грн
Вузовская
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Невского Александра, 82
Всего: упаковка (1)
142,40 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
Всего: упаковка (2)
136,70 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
Всего: упаковка (2)
127,34 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 23
Всего: упаковка (2)
127,90 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
Всего: упаковка (1)
128,00 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Смелянская, 45
Всего: упаковка (2)
128,58 грн
Аптекарь
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Припортовая, 34
Всего: упаковка (1)
118,72 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Винница, ул. Соборная, 46
Всего: упаковка (1)
119,78 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Винница, ул. Келецкая, 121
Всего: упаковка (1)
143,10
Экономия: -28,60 грн
114,50 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
148,33
Экономия: -29,33 грн
119,00 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Свободы, 30
Всего: упаковка (1)
128,36 грн
D.s.
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Каменец-Подольский, просп. Грушевского, 42-А
Всего: упаковка (2)
109,08 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 121
Всего: упаковка (1)
136,46 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 10:00
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (3)
131,76 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (1)
127,20 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Ходосовка, шоссе Обуховское-1, 16
Всего: упаковка (2)
143,10
Экономия: -28,60 грн
114,50 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 21/31
Всего: упаковка (17)
117,52 грн
D.s.
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 18
Всего: упаковка (2)
128,40 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 38
Всего: упаковка (3)
141,08 грн