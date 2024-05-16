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APIVITA EXPRESS BEAUTY МАСКА ДЛЯ ВОЛОС "БЛЕСК И ОЗДОРОВЛЕНИЕ" С АПЕЛЬСИНОМ 20 мл, №1 - Киев (475354) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 26 аптеках
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 02 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (3)
135,88 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (2)
142,92 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 02 мин
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (1)
152,60
Экономия: -4,58 грн
148,02 грн
Виталюкс
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (2)
119,78 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 02 мин
Киев, ул. Антоновича, 47-А
Всего: упаковка (2)
119,78 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 02 мин
Киев, ул. Антоновича, 50
Всего: упаковка (1)
152,60
Экономия: -4,58 грн
148,02 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 02 мин
Киев, ул. Ярославская, 56-А
Всего: упаковка (1)
143,10
Экономия: -4,29 грн
138,81 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 02 мин
Киев, бульв. Леси Украинки, 19/16
Всего: упаковка (1)
119,78 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (2)
127,36 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 02 мин
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
Всего: упаковка (2)
137,75 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 02 мин
Киев, ул. Антоновича, 176
Всего: упаковка (1)
152,60
Экономия: -4,58 грн
148,02 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 02 мин
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
Всего: упаковка (1)
136,87 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 02 мин
Киев, ул. Гетмана Вадима, 6-Б
Всего: упаковка (1)
129,21 грн
Виталюкс
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Закрыто Открывается через 02 мин
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 18
Всего: упаковка (1)
119,78 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 02 мин
Киев, просп. Оболонский, 22-В
Всего: упаковка (1)
137,67 грн
Онлайн №2
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Закрыто Открывается через 02 мин
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 21
Всего: упаковка (1)
112,36 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 02 мин
Киев, ул. Практичная, 2
Всего: упаковка (2)
125,77 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 02 мин
Киев, просп. Берестейский, 65-Б
Всего: упаковка (3)
123,60 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 12
Всего: упаковка (1)
152,60
Экономия: -4,58 грн
148,02 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается через 02 мин
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
Всего: упаковка (1)
119,00
Экономия: -3,57 грн
115,43 грн