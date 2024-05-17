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АКВАРИНОЛ - ИЗОТОНИЧЕСКИЙ РАСТВОР ДЛЯ НОСА ДЛЯ ДЕТЕЙ 70 мл - Львов (474927) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 45
Всего: упаковка (1)
122,50
Экономия: -16,58 грн
105,92 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, просп. Черновола Вячеслава, 2/1
Всего: упаковка (1)
124,71 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Зборов, ул. Хмельницкого Богдана, 22
Всего: упаковка (1)
124,55 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Турка, пл. Рынок, 26
Всего: упаковка (1)
124,78 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Свалява, ул. Духновича, 1
Всего: упаковка (1)
131,99
Экономия: -26,07 грн
105,92 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Клевань, ул. Хмельницкого Богдана, 41-Б
Всего: упаковка (2)
124,72 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Князя Острожского, 24
Всего: упаковка (1)
125,98 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Соборная, 262
Всего: упаковка (1)
125,85 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Черновола Вячеслава, 4
Всего: упаковка (2)
125,37 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Киевская, 77-А
Всего: упаковка (4)
126,10 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Шепетовка, просп. Мира, 14
Всего: упаковка (1)
124,58 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Каменец-Подольский, ул. Мазепы Ивана, 31-Г
Всего: упаковка (1)
126,03 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Звягель, ул. Глухова, 15
Всего: упаковка (1)
132,99
Экономия: -27,07 грн
105,92 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, ул. Ващука Николая, 22
Всего: упаковка (2)
125,58 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Коростень, ул. Героев Небесной Сотни, 25
Всего: упаковка (1)
125,99
Экономия: -20,07 грн
105,92 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Фастов, ул. Соборная, 63
Всего: упаковка (2)
124,55 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Иванков, ул. Киевская, 30-А
Всего: упаковка (1)
125,73 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Немешаево, ул. Хмельницкого Богдана, 4
Всего: упаковка (2)
125,09 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Немешаево, ул. Заводская, 46
Всего: упаковка (4)
126,18 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ворзель, ул. Европейская, 10
Всего: упаковка (1)
125,63 грн