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АКВАРИНОЛ - ИЗОТОНИЧЕСКИЙ РАСТВОР ДЛЯ НОСА ДЛЯ ДЕТЕЙ 70 мл - Киев (474927) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 16 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
127,50
Экономия: -21,58 грн
105,92 грн
Дешево
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Загоровская, 1
Всего: упаковка (1)
140,46 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Науки, 4-Г
Всего: упаковка (1)
125,99 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Чоколовский, 30
Всего: упаковка (5)
125,61 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Науки, 11-А
Всего: упаковка (1)
125,71 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гарматная, 39-В
Всего: упаковка (3)
124,96 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, перек. Здановской Юлии / Васильковская, 28/41
Всего: упаковка (1)
126,28 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Отрадный, 24/93
Всего: упаковка (1)
139,50
Экономия: -33,58 грн
105,92 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
Всего: упаковка (1)
124,50
Экономия: -18,58 грн
105,92 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Княжий Затон, 11
Всего: упаковка (1)
126,11 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
Всего: упаковка (1)
125,97 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Бажана Николая, 14
Всего: упаковка (1)
125,65 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ревуцкого, 12/1
Всего: упаковка (2)
125,94 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лисковская, 12/1
Всего: упаковка (1)
123,50
Экономия: -17,58 грн
105,92 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Вернадского Академика, 16
Всего: упаковка (1)
131,99
Экономия: -26,07 грн
105,92 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 136-Ж
Всего: упаковка (1)
124,80 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Ирпень, ул. Шевченко Тараса, 7-Н
Всего: упаковка (1)
126,16 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Ирпень, ул. Алиевой З., 61
Всего: упаковка (1)
125,17 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Боярка, ул. Шевченко Тараса, 82
Всего: упаковка (1)
125,99 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Буча, ул. Героев Майдана, 9
Всего: упаковка (1)
126,23 грн