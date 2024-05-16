Все аптеки Украины
Косметические средстваСредства по уходу за слизистыми оболочкамиДругие средства по уходу за слизистыми оболочкамиАКВАРИНОЛ - ИЗОТОНИЧЕСКИЙ РАСТВОР ДЛЯ НОСА ДЛЯ ДЕТЕЙЦены в аптеках

АКВАРИНОЛ - ИЗОТОНИЧЕСКИЙ РАСТВОР ДЛЯ НОСА ДЛЯ ДЕТЕЙ 70 мл - Харьков (474927) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 22 аптеках
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (1)
124,71 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (1)
125,20 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (1)
137,50 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
142,68 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (6)
124,89 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
Всего: упаковка (1)
125,12 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (1)
124,81 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Деревянко, 38
Всего: упаковка (1)
126,04 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 161
Всего: упаковка (1)
125,86 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Тракторостроителей, 71
Всего: упаковка (1)
125,41 грн
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 171
Всего: упаковка (2)
125,06 грн
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Людвига Свободы, 31
Всего: упаковка (1)
126,18 грн
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Героев Труда, 13
Всего: упаковка (1)
125,95 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Китаенко, 10
Всего: упаковка (1)
124,60 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Ново-Баварский, 77
Всего: упаковка (1)
124,84 грн
Аптека ваш консультант
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 160
Всего: упаковка (1)
141,14 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 52
Всего: упаковка (1)
124,69 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Велозаводская, 38-А
Всего: упаковка (1)
125,31 грн
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Амосова, 27
Всего: упаковка (1)
125,96 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, перек. Героев Труда / Гвардейцев-Широнинцев, 29/50
Всего: упаковка (1)
125,35 грн