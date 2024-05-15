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АКВАРИНОЛ - ИЗОТОНИЧЕСКИЙ РАСТВОР ДЛЯ НОСА ДЛЯ ДЕТЕЙ 70 мл - Днепр (Днепропетровск) (474927) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 21
Всего: упаковка (2)
124,73 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Калиновая, 14
Всего: упаковка (1)
125,72 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Слобожанский, 70
Всего: упаковка (2)
124,87 грн
В других городах:
Подорожник
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Каменское, просп. Шевченко Тараса, 5
Всего: упаковка (2)
132,99
Экономия: -27,07 грн
105,92 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, бульв. Строителей, 23-Е
Всего: упаковка (1)
125,72 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Победы, 59-И
Всего: упаковка (1)
125,04 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Рустави, 1-А
Всего: упаковка (1)
126,17 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Павлоград, ул. Вокзальная, 15-А
Всего: упаковка (1)
126,02 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 40-А
Всего: упаковка (1)
125,95 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 19:00
Софиевка, ул. Независимости, 79
Всего: упаковка (1)
126,09 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кобеляки, ул. Шевченко Тараса, 81/1
Всего: упаковка (1)
125,17 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Никополь, просп. Трубников, 85
Всего: упаковка (2)
126,04 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Лозовая, м-н 1-й, 29
Всего: упаковка (1)
125,76 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 21:00
Лозовая, ул. Павлоградская, 37
Всего: упаковка (1)
125,29 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 49
Всего: упаковка (2)
126,26 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Горишние Плавни, ул. Добровольского, 47-А
Всего: упаковка (1)
124,71 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Бедного Александра, 16
Всего: упаковка (1)
139,50
Экономия: -33,58 грн
105,92 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Оксанченко Александра, 48
Всего: упаковка (1)
125,15 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Алмазная, 6/11
Всего: упаковка (2)
127,50
Экономия: -21,58 грн
105,92 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Мазепы Ивана, 37
Всего: упаковка (2)
127,99
Экономия: -22,07 грн
105,92 грн