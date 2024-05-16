Все аптеки Украины
Косметические средстваСредства по уходу за волосами и ногтямиШампуниAPIVITA ДЕЛИКАТНЫЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С РОМАШКОЙ И МЕДОМЦены в аптеках

APIVITA ДЕЛИКАТНЫЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С РОМАШКОЙ И МЕДОМ 250 мл - Киев (475267) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 14 аптеках
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (4)
497,70 грн
Виталюкс
Подробнее
Закрыто Открывается в 10:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (1)
465,34 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается через 02 мин
Киев, бульв. Леси Украинки, 19/16
Всего: упаковка (1)
435,66 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается через 02 мин
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
Всего: упаковка (1)
555,34 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается через 02 мин
Киев, бульв. Михновского Николая, 30-А
Всего: упаковка (1)
465,34 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается через 02 мин
Киев, ул. Гетмана Вадима, 6-Б
Всего: упаковка (1)
501,01 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается через 02 мин
Киев, ул. Воскресенская, 18
Всего: упаковка (2)
479,23 грн
Виталюкс
Подробнее
Закрыто Открывается через 02 мин
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 18
Всего: упаковка (3)
435,66 грн
Онлайн №2
Подробнее
Закрыто Открывается через 02 мин
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 21
Всего: упаковка (1)
435,66 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Киев, перек. Здановской Юлии / Васильковская, 28/41
Всего: упаковка (1)
493,52 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается через 02 мин
Киев, ул. Практичная, 2
Всего: упаковка (1)
457,44 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается через 02 мин
Киев, просп. Берестейский, 65-Б
Всего: упаковка (1)
479,23 грн
Аптекарь
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Лаврухина, 4
Всего: упаковка (2)
457,44 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается через 02 мин
Киев, ул. Луценко Дмитрия, 6
Всего: упаковка (1)
465,34 грн
В других городах:
Аптекарь
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Бровары, ул. Киевская, 316
Всего: упаковка (1)
457,44 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается через 02 мин
Чернигов, просп. Победы, 85
Всего: упаковка (1)
495,14 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается через 02 мин
Чернигов, просп. Победы, 90
Всего: упаковка (1)
435,66 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается через 02 мин
Черкассы, ул. Смелянская, 45
Всего: упаковка (1)
496,84 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается через 02 мин
Винница, ул. Соборная, 46
Всего: упаковка (1)
465,34 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается через 02 мин
Изяслав, ул. Шевченко, 40-Б
Всего: упаковка (1)
496,15 грн