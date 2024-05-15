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APIVITA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ ГОЛОВЫ С ЛАВАНДОЙ И МЕДОМ 250 мл - Харьков (475245) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (1)
458,34 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 41 мин
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (1)
468,73 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется через 41 мин
Бровары, ул. Киевская, 316
Всего: упаковка (1)
418,48 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 41 мин
Киев, бульв. Михновского Николая, 30-А
Всего: упаковка (2)
426,12 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 41 мин
Киев, бульв. Леси Украинки, 19/16
Всего: упаковка (2)
426,12 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
Всего: упаковка (2)
490,04 грн
Виталюкс
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Открыто Закроется через 41 мин
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 18
Всего: упаковка (4)
398,56 грн
Онлайн №2
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Открыто Закроется через 41 мин
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 21
Всего: упаковка (1)
426,12 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 41 мин
Киев, ул. Максимовича Михаила, 24-А
Всего: упаковка (1)
468,73 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 41 мин
Киев, ул. Практичная, 2
Всего: упаковка (1)
418,49 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 41 мин
Киев, ул. Луценко Дмитрия, 6
Всего: упаковка (1)
426,12 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 41 мин
Киев, ул. Гетмана Вадима, 6-Б
Всего: упаковка (1)
458,34 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 41 мин
Киев, просп. Берестейский, 65-Б
Всего: упаковка (1)
438,42 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Винница, ул. Соборная, 46
Всего: упаковка (1)
426,12 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 10:00
Хмельницкий, ул. Бандеры Степана, 2-А
Всего: упаковка (2)
449,55 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 21/31
Всего: упаковка (2)
426,12 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 18
Всего: упаковка (1)
449,55 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 41 мин
Славута, ул. Соборности, 20
Всего: упаковка (1)
455,05 грн
D.s.
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Открыто Круглосуточно
Нетишин, просп. Независимости, 22-Б
Всего: упаковка (1)
449,55 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Луцк, просп. Воли, 9/16
Всего: упаковка (1)
449,55 грн