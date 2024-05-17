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APIVITA ПИТАТЕЛЬНЫЙ И ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ШАМПУНЬ С ОЛИВОЙ И МЕДОМ 250 мл - Запорожье (475102) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 43 мин
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
498,77
Экономия: -18,77 грн
480,00 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 43 мин
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (1)
559,68 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 121
Всего: упаковка (1)
578,26 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 43 мин
Чугуев, ул. Торговая, 3-А
Всего: упаковка (1)
574,38 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 136
Всего: упаковка (1)
577,82 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
575,16 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 43 мин
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (1)
576,70 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (2)
581,35 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 43 мин
Харьков, ул. Павлова Академика, 307-А
Всего: упаковка (2)
579,34 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 43 мин
Киев, бульв. Леси Украинки, 19/16
Всего: упаковка (1)
508,80 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 13 мин
Киев, перек. Здановской Юлии / Васильковская, 28/41
Всего: упаковка (1)
577,73 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 43 мин
Киев, ул. Практичная, 2
Всего: упаковка (1)
480,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 43 мин
Киев, просп. Оболонский, 7
Всего: упаковка (1)
575,07 грн
Онлайн №2
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Открыто Закроется через 43 мин
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 21
Всего: упаковка (1)
508,80 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 18
Всего: упаковка (1)
548,35 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, пл. Корятовича, 3
Всего: упаковка (1)
548,35 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 43 мин
Ужгород, ул. Воссоединения, 39-А
Всего: упаковка (1)
461,55 грн
Волыньфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Воли, 4/1
Всего: упаковка (2)
492,62 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом