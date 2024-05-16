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APIVITA ШАМПУНЬ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ БАЛАНС КОЖИ ГОЛОВЫ С МЯТОЙ И ПРОПОЛИСОМ 250 мл - Киев (475083) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 03 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (4)
482,78 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
495,51 грн
Виталюкс
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (2)
398,56 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 03 мин
Киев, ул. Антоновича, 47-А
Всего: упаковка (2)
426,12 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 03 мин
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
Всего: упаковка (2)
490,04 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 03 мин
Киев, бульв. Михновского Николая, 30-А
Всего: упаковка (1)
426,12 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 03 мин
Киев, ул. Гетмана Вадима, 6-Б
Всего: упаковка (1)
458,34 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 03 мин
Киев, просп. Оболонский, 22-В
Всего: упаковка (3)
483,65 грн
Онлайн №2
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Закрыто Открывается через 03 мин
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 21
Всего: упаковка (1)
426,12 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, перек. Здановской Юлии / Васильковская, 28/41
Всего: упаковка (1)
453,04 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 03 мин
Киев, ул. Максимовича Михаила, 24-А
Всего: упаковка (1)
468,73 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 03 мин
Киев, просп. Берестейский, 65-Б
Всего: упаковка (1)
468,73 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 03 мин
Киев, ул. Луценко Дмитрия, 6
Всего: упаковка (1)
426,12 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 03 мин
Киев, просп. Бажана Николая, 3-Г
Всего: упаковка (1)
431,14 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, шоссе Столичное, 103
Всего: упаковка (2)
458,34 грн
В других городах:
Аптекарь
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Закрыто Открывается в 09:00
Бровары, ул. Киевская, 316
Всего: упаковка (1)
447,43 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 03 мин
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 79-В
Всего: упаковка (1)
453,79 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 03 мин
Славутич, просп. Независимости, 5
Всего: упаковка (1)
453,17 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 03 мин
Чернигов, просп. Победы, 85
Всего: упаковка (1)
486,24 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 03 мин
Черкассы, ул. Смелянская, 45
Всего: упаковка (2)
483,02 грн