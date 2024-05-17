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APIVITA УВЛАЖНЯЮЩИЙ ШАМПУНЬ С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ И АЛОЭ 250 мл - Запорожье (475073) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 43 мин
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
418,05
Экономия: -15,73 грн
402,32 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 43 мин
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (2)
468,73 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 43 мин
Киев, ул. Луценко Дмитрия, 6
Всего: упаковка (1)
418,08 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 43 мин
Вишневое, ул. Приймаченко Марии, 26-А
Всего: упаковка (1)
421,03
Экономия: -18,71 грн
402,32 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Тернополь, ул. Сагайдачного, 3/7
Всего: упаковка (1)
442,90 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Луцк, просп. Воли, 9/16
Всего: упаковка (1)
442,90 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, пл. Корятовича, 8/1
Всего: упаковка (1)
442,90 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, пл. Корятовича, 3
Всего: упаковка (1)
361,55 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Ужгород, пл. Шандора Петефи, 13
Всего: упаковка (1)
442,90 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 43 мин
Ужгород, ул. Воссоединения, 39-А
Всего: упаковка (1)
442,90 грн
Ровнолики
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Открыто Закроется через 43 мин
Ровно, ул. Магеля Виталия, 15
Всего: упаковка (1)
410,78 грн
Волыньфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Воли, 4/1
Всего: упаковка (2)
388,93 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом