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Косметические средстваСредства по уходу за волосами и ногтямиШампуниAPIVITA ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС С ЖИРНЫМИ КОРНЯМИ И СУХИМИ КОНЧИКАМИ С КРАПИВОЙ И ПРОПОЛИСОМЦены в аптеках

APIVITA ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС С ЖИРНЫМИ КОРНЯМИ И СУХИМИ КОНЧИКАМИ С КРАПИВОЙ И ПРОПОЛИСОМ 250 мл - Киев (475070) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 03 мин
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
Всего: упаковка (2)
566,84 грн
Виталюкс
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Закрыто Открывается через 03 мин
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 18
Всего: упаковка (1)
461,10 грн
Онлайн №2
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Закрыто Открывается через 03 мин
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 21
Всего: упаковка (1)
461,10 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 03 мин
Киев, ул. Максимовича Михаила, 24-А
Всего: упаковка (1)
542,19 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 03 мин
Киев, ул. Практичная, 2
Всего: упаковка (1)
484,15 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 03 мин
Киев, просп. Красной Калины, 17
Всего: упаковка (1)
526,78 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 03 мин
Киев, просп. Берестейский, 65-Б
Всего: упаковка (1)
542,19 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Лаврухина, 4
Всего: упаковка (1)
484,15 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 03 мин
Киев, ул. Луценко Дмитрия, 6
Всего: упаковка (1)
492,90 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, шоссе Столичное, 103
Всего: упаковка (2)
530,26 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 03 мин
Вишневое, ул. Приймаченко Марии, 26-А
Всего: упаковка (2)
605,11
Экономия: -38,05 грн
567,06 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается в 09:00
Бровары, ул. Киевская, 316
Всего: упаковка (1)
517,54 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 03 мин
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 79-В
Всего: упаковка (2)
525,41 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 03 мин
Славутич, просп. Независимости, 5
Всего: упаковка (2)
520,41 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 03 мин
Чернигов, просп. Победы, 85
Всего: упаковка (2)
522,74 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 03 мин
Винница, ул. Соборная, 46
Всего: упаковка (1)
492,90 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 03 мин
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
Всего: упаковка (1)
526,86 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 10:00
Хмельницкий, ул. Бандеры Степана, 2-А
Всего: упаковка (1)
518,90 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 03 мин
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 21/31
Всего: упаковка (1)
492,90 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 03 мин
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 38
Всего: упаковка (1)
567,81 грн