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Косметические средстваСредства по уходу за волосами и ногтямиШампуниAPIVITA ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС С ЖИРНЫМИ КОРНЯМИ И СУХИМИ КОНЧИКАМИ С КРАПИВОЙ И ПРОПОЛИСОМЦены в аптеках

APIVITA ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС С ЖИРНЫМИ КОРНЯМИ И СУХИМИ КОНЧИКАМИ С КРАПИВОЙ И ПРОПОЛИСОМ 250 мл - Харьков (475070) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
520,69 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 41 мин
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (1)
526,04 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (2)
525,42 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 41 мин
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
527,76 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 41 мин
Харьков, ул. Павлова Академика, 44-Б
Всего: упаковка (1)
523,13 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 41 мин
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (4)
525,61 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 41 мин
Харьков, ул. Павлова Академика, 307-А
Всего: упаковка (2)
527,01 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется через 41 мин
Харьков, проезд Стадионный, 11/2
Всего: упаковка (1)
522,88 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 41 мин
Харьков, ул. Героев Труда, 9
Всего: упаковка (1)
524,02 грн
В других городах:
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 41 мин
Чугуев, ул. Торговая, 3-А
Всего: упаковка (2)
525,97 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (1)
566,84 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 41 мин
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (2)
523,70 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 41 мин
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (2)
542,20 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
Всего: упаковка (1)
461,10 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 41 мин
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
614,29
Экономия: -119,28 грн
495,01 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 41 мин
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
Всего: упаковка (1)
526,86 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 41 мин
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 79-В
Всего: упаковка (2)
525,41 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 41 мин
Чернигов, просп. Победы, 85
Всего: упаковка (2)
500,30 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется через 41 мин
Бровары, ул. Киевская, 316
Всего: упаковка (1)
517,54 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Лаврухина, 4
Всего: упаковка (1)
484,15 грн