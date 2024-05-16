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SVR КСЕРИАЛЬ 50 КЕРАТОРЕГУЛИРУЮЩИЙ КРЕМ ПРИ ЛОКАЛИЗ. УТОЛЩЕНИЯХ КОЖИ СТОП И МОЗОЛИСТЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ тм"Laboratoires SVR" 50 мл - Львов (252234) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (2)
547,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (4)
547,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (2)
547,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, ул. Стрыйская, 45
Всего: упаковка (2)
547,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Красной Калины, 68
Всего: упаковка (2)
547,00 грн
В других городах:
Центральная
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Черновола Вячеслава, 2
Всего: упаковка (2)
529,17 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 24
Всего: упаковка (1)
531,49
Экономия: -0,75 грн
530,74 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Ивано-Франковск, ул. Независимости, 36
Всего: упаковка (2)
547,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Луцк, ул. Леси Украинки, 61
Всего: упаковка (1)
460,04 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Луцк, просп. Воли, 4
Всего: упаковка (2)
547,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Луцк, ул. Липинского, 7
Всего: упаковка (1)
460,04 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 23:00
Луцк, просп. Соборности, 43
Всего: упаковка (4)
531,45 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Луцк, просп. Соборности, 42-А
Всего: упаковка (1)
547,00 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 22:00
Луцк, ул. Ровенская, 89
Всего: упаковка (1)
494,72
Экономия: -4,39 грн
490,33 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Ровно, ул. Соборная, 96
Всего: упаковка (3)
547,00 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 20 мин
Ровно, ул. Соборная, 94
Всего: упаковка (1)
525,24
Экономия: -1,39 грн
523,85 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 20 мин
Мукачево, пл. Духновича, 13
Всего: упаковка (1)
429,30 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Ужгород, ул. Заньковецкой Марии, 77-Б
Всего: упаковка (3)
547,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 20 мин
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 21/31
Всего: упаковка (1)
460,04 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 22:00
Черновцы, ул. Героев Майдана, 71
Всего: упаковка (1)
533,48 грн