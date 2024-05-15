Все аптеки Украины
Косметические средстваСредства по уходу за волосами и ногтямиДополнительные средства по уходу за волосамиДругие дополнительные средства по уходу за волосамиLANIER HAIR LOSS PREVENTION LOTION WITH PLACENTA AND ALOE BARBADENSIS ЛОСЬОН С ПЛАЦЕНТОЙ И ЭКСТРАКТОМ АЛОЭ БАРБАДЕНСИСЦены в аптеках

LANIER HAIR LOSS PREVENTION LOTION WITH PLACENTA AND ALOE BARBADENSIS ЛОСЬОН С ПЛАЦЕНТОЙ И ЭКСТРАКТОМ АЛОЭ БАРБАДЕНСИС против выпадения волос 10 мл, №2 - Харьков (613374) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 25 аптеках
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
223,60 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (1)
225,50 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
223,60 грн
Первая аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
230,92 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
232,31 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
223,60 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
223,60 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (1)
229,91 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
223,60 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
234,25 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (2)
234,04 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Всего: упаковка (5)
231,01 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
230,65 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
223,60 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
223,60 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (2)
230,98 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 96
Всего: упаковка (1)
229,85 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 110
Всего: упаковка (2)
231,11 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
223,60 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
223,60 грн