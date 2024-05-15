Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг, №60 - Харьков (504580) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 2 аптеках
Экономная аптека
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Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
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Мед-сервис
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Харьков, просп. Героев Харькова, 256-А
Эконом аптека
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Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Чугуев, ул. Древний вал, 32
Мед-сервис
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Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (50)
Закрыто Открывается в 07:00
Синельниково, ул. Мира, 52
Мед-сервис
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Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (20)
Закрыто Открывается в 05:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 13
Мед-сервис
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Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (30)
Закрыто Открывается в 07:00
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 10
D.s.
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Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (10)
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Конотоп, просп. Мира, 68
D.s.
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Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (10)
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Червоная Слобода, ул. Чигиринский путь, 44/1
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Черкассы, ул. Сенная, 5/1
D.s.
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Черкассы, бульв. Шевченко, 134
D.s.
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Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (40)
Закрыто Открывается в 08:00
Каменка, ул. Покровская, 31-А
D.s.
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Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (50)
Закрыто Открывается в 08:00
Смела, ул. Соборная, 89-А/2
Мед-сервис
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Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (50)
Закрыто Открывается в 07:00
Зеленодольск, ул. Праздничная, 17/19
Мед-сервис
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Зеленодольск, ул. Спортивная, 2
D.s.
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Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (40)
Закрыто Открывается в 08:00
Шпола, ул. Соборная, 43
D.s.
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Новый Буг, ул. Гагарина Юрия, 11/3
D.s.
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Новый Буг, пер. Больничный, 2-А
Вета
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Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (30)
Закрыто Открывается в 08:00
Бровары, бульв. Независимости, 9
Аптека tas
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Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (30)
Закрыто Открывается в 07:00
Бровары, бульв. Независимости, 6
D.s.
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Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (50)
Закрыто Открывается в 08:00
Баштанка, ул. Юбилейная, 82-А