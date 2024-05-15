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Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг, №60 - Харьков (504580) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
1447,56 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256-А
Всего: упаковка (2)
1493,04 грн
В других городах:
Эконом аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Чугуев, ул. Древний вал, 32
Всего: упаковка (2)
1449,55 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Синельниково, ул. Мира, 52
Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (50)
1673,04 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 05:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 13
Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (20)
1411,42 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 10
Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (30)
1449,54 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Конотоп, просп. Мира, 68
Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (10)
1518,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 07:00
Червоная Слобода, ул. Чигиринский путь, 44/1
Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (10)
1518,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Сенная, 5/1
Всего: упаковка (1)
1362,30 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 134
Всего: упаковка (1)
1518,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменка, ул. Покровская, 31-А
Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (40)
1518,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Смела, ул. Соборная, 89-А/2
Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (50)
1518,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Зеленодольск, ул. Праздничная, 17/19
Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (50)
1449,55 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Зеленодольск, ул. Спортивная, 2
Всего: упаковка (1)
1673,03 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Шпола, ул. Соборная, 43
Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (40)
1518,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Новый Буг, ул. Гагарина Юрия, 11/3
Всего: упаковка (1)
1526,13 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Новый Буг, пер. Больничный, 2-А
Всего: упаковка (1)
1614,00 грн
Вета
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Закрыто Открывается в 08:00
Бровары, бульв. Независимости, 9
Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (30)
1518,00 грн
Аптека tas
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Закрыто Открывается в 07:00
Бровары, бульв. Независимости, 6
Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (30)
1379,42 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Баштанка, ул. Юбилейная, 82-А
Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (50)
1518,00 грн